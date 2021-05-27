Гороскоп на 28 мая для ижевчан: Овны будут витать в облаках, а Девам не стоит смешивать работу и личную жизнь

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Овен

Кажется, вы немного залетались. Приземлитесь на пару минут – может быть, и улетать никуда не захочется.

Телец

Не делайте поспешных выводов, особенно в амурных делах. Не обижайтесь на людей, которые отказали вам в помощи – у них наверняка есть причины.

Близнецы

Все получится. При условии, что вы все сделаете самостоятельно.

Рак

Не ищите спасения от нервов во внешнем мире – положитесь сегодня только на себя и на свой внутренний голос. Чужие советы сделают только хуже.

Лев

Может возникнуть ощущение, что даже самые близкие люди вас не понимают. Так и есть, но вы сами задаете дистанцию. Впустите в храм своих планов родных и близких – странно, но у них не стоит задачи все ломать.

Дева

Не смешивайте работу и личную жизнь – даже в маленьких дозах этот коктейль способен довести вас до ручки

Весы

День устроит вам жесткий экзамен на многозадачность, но вы более чем успешно пройдете этот стресс-тест, если не напридумываете себе несуществующих проблем.

Скорпион

Не торопитесь, присядьте, подумайте о высоком. И снова в путь.

Стрелец

Не гнушайтесь помощью друзей и знакомых, и тогда ваша и без того нечеловеческая продуктивность достигнет космических масштабов

Козерог

Немедленно приступайте к осуществлению своих смелых планов – это лучший день для крутых начинаний. Впрочем, как и любой другой.

Водолей

Сегодня вы – главный миротворец и клейкая субстанция, соединяющая совершенно разных людей. Однако не стоит забывать и про себя-любимого.

Рыбы

Вам будет непросто. Не так может пойти буквально все, но отчаиваться не стоит - стоит сделать выводы.