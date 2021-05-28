Партия «Новые люди» не поддерживает инициативы объединения Удмуртии с соседними регионами

К 2025 году планируется объединить 8 регионов в единый макрорегион Фото: Архив КП

Вопрос об объединении регионов поднимается уже давно. Так, согласно распоряжению правительства от 13 февраля 2019 г. № 207-р, к 2025 году планируется создать Волго-Камский макрорегион. В него войдут 8 регионов: Удмуртия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашская Республика, Пермский край, Кировская область, а также Нижегородская область. Это объединение будет основано на экономическом принципе.

А вот накануне майских праздников вице-премьер Марат Хуснуллин заговорил уже не о важности слияния субъектов как таковых. По его мнению, это может ускорить экономический рост – сильные будут подтягивать слабых, и таким образом будут созданы условия для межрегионального развития.

«У нас есть ряд регионов, которые не в состоянии ничего выполнять. Но это губернаторы, у каждого аппарат, он приходит ко мне на встречу, приходит к президенту, занимает наше время. Поэтому я считаю, что нужно укрупнять регионы», — сказал вице-премьер.

Мы решили спросить самих жителей Удмуртии, хотят ли они объединяться: хоть в макрорегион, хоть с соседними субъектами, чтобы чиновникам было проще руководить территорями.

К СЛИЯНИЮ НЕ ГОТОВЫ

Однако для жителей города вопрос оказался непростым. Мы опросили полтора десятка ижевчан, но большинство опрошенных пожелали остаться анонимными. Респонденты не допускают возможности сокращения регионов и считают, что в случае введения макрорегионов «никаких улучшений не произойдет», более того, они задаются вопросом: не начнутся ли этнические конфликты и конфликты местных элит.

«Если будет затронуто сегодняшнее деление, то мне кажется это не очень хорошо. Там, где-то говорилось о едином центре развития. В нашем случае из-за слабости местных элит и их фактическом подчинении Москве, центр экономики сместится в Казань, со всеми отрицательными явлениями для остальных республик. Татарские элиты не будут развивать другие части этой области, так как нет единой идеологии, а все держится на родственных местечковых связях, одобренных свыше», – отмечает Алексей Пушников.

«Все зависит от того, на каких принципах будет происходить объединение. Нужно отметить, что в Удмуртии откровенно слабое соблюдение законности и прав человека, а при таком отношении трудно ожидать развития и расцвета, притока ресурсов, специалистов и капитала», – поделился Владимир Тимакин.

Для опрошенных граждан аргументы властей звучат неубедительно. Они не видят необходимости в объединении и не считают это решением проблемы.

«Для того, чтобы изменить регион, нужно менять Конституцию. Для того, чтобы создать такое объединение нужно как минимум провести референдум», – отметила Елена Алексеева.

По словам Валентины Ивановой, в случае объединения Удмуртии с соседними регионами мы потеряем самобытность, а также возможность внутреннего развития территории.

«Да, в Удмуртии проживает много национальностей. Но основная часть жителей - удмурты, которым важно сохранить свою самобытность, приумножать национальный колорит, развивать внутренний туризм и заниматься сохранением культурного наследия. В случае объединения с другими регионами этого сделать не получиться», - поделилась Валентина.

Сардана Авксентьева Фото: партия «Новые люди»

В партии «Новые люди» также не понимают, почему чиновники открыто заявляют о возможности объединения регионов, даже не спросив об этом людей. Сардана Авксентьева, советник по региональной политике Алексея Нечаева, лидера партии, неоднократно заявляла, что чиновники в кабинетах совершенно оторваны от территорий. Им неважно, как отражаются их решения на людях в регионах.

«У нас настолько большая страна и настолько разные субъекты, что нельзя подходить ко всем с единой меркой. Не понимая истории региона, не зная его особенностей, нельзя принимать судьбоносные решения, касающиеся жизней людей, в нем проживающих. Люди — важнее!» — говорит Сардана Авксентьева.

Татьяна Ишматова, Президент всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш», сначала не поверила в серьезность намерений вице-премьера.

- «Бред» - была моя первая мысль. Но затем, когда мне стали поступать звонки и сообщения с тревогой о заявленном будущем для регионов, и когда вокруг кто-то… совершенно цинично стал рассуждать о том, к кому же присоединят Удмуртию, я поняла, что как руководитель самой многочисленной организации, представляющей интересы удмуртского народа, молчать не имею права, - написала Ишматова на своей странице в соцсетях.

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