День пограничника празднуют в Ижевске

Владимир Бродников, ветеран боевых действий в Афганистане и Александр Рябов, член Совета Ижевского отделения «Патриоты границы» Фото: Архив КП

18 мая в прямом эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» (107,6 FM) (12+) отметили День пограничника.

В гостях у радиостанции побывали ветеран боевых действий в Афганистане Владимир Бродников и член Совета Ижевского отделения «Патриоты границы» Александр Рябов. Они поделились воспоминаниями о своей службе. Рассказали они и несколько необычных историй, например, о том, как Владимиру пришлось во время службы сжигать… доллары.

Кроме того, гости говорили о том, как помогают воспитывать подрастающие поколение и что делают, чтобы дети Удмуртии росли настоящими патриотами.

Подробности встречи слушайте в подкасте «Комсомольской правды – Ижевск».