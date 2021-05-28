Гороскоп на 29 мая для ижевчан: Тельцов ждет финансовый успех, а Рыбам лучше воздержаться от обещаний

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Овен

Без компромиссов сегодня никуда. Продолжая гнуть свою линию, вы рискуете остаться ни с чем.

Телец

Весьма вероятен финансовый успех. Сегодня вам будет легко завести новые знакомства.

Близнецы

К вам придет уверенность в своих силах, но не всякое дело можно в одиночку довести до конца. Не отказывайтесь от помощи.

Рак

Грамотно распределите свои силы – вы же это умеете. Будет непросто, но вы справитесь.

Лев

Возможно, вам предстоит дальняя поездка – не сомневайтесь, все пройдет великолепно.

Дева

Быстрые деньги вам сегодня не светят – не влезайте в финансовые интриги.

Весы

В особенной продуктивности вас сегодня не уличишь, но это будет волновать вас меньше всего. И вообще, в океане ваших эмоций мы прогнозируем полный штиль.

Скорпион

Скорпионы, сегодня ни в коем случае нельзя использовать ваше ядовитое жало. Последствия будете расхлебывать долго.

Стрелец

Сегодня навык по сканированию незнакомых людей сильно облегчит вам жизнь. Вы весьма профессионально отделите все зерна от плевел и спокойно пойдете дальше.

Козерог

Посерьезнее, Козероги! Оглянитесь на километровый шлейф мелких проблем, к которому вы уже начинаете привыкать. Отдохнуть вы сегодня успеете.

Водолей

Было бы хорошо сегодня начать учиться чему-то новому. Есть заметная вероятность, что вы не бросите это дело на следующий день.

Рыбы

Вас, что называется, «задергают» по поводам, которые кажутся вам пустяковыми и необязательными. Не раздражайтесь. И не давайте обещаний, в выполнении которых сами хоть чуть-чуть сомневаетесь – то есть, не давайте обещаний вообще.