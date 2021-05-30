Голосование за благоустройство парков и скверов в Удмуртии закончится сегодня

Фото: 18.gorodsreda.ru

Сегодня, 30 мая, голосование за благоустройство скверов и парков в Удмуртии завершится. Пресс-служба правительства республики напоминает, что выбранные жителями региона общественные пространства благоустроят в 2022 году.

Во всероссийском голосовании участвуют Ижевск, Глазов, Сарапул, Воткинск, Можга, Игра и Ува. Оно проходит в рамках президентского нацпроекта «Жилье и городская среда».

«По предварительным данным, на сегодня в Удмуртии проголосовали уже свыше 64 тысяч человек. Окончательные итоги Минстрой России подведет 9 июня. Спасибо всем, кто активно включился в процесс выбора парков и скверов, которые необходимо благоустроить. С нашего решения и нашего выбора начинается многое, здорово, что так много людей активно проявляют свою позицию. Тем, кто еще не успел проголосовать – у вас еще есть время. Голосование остановится в полночь», – отметил заместитель Секретаря регионального отделения «Единая Россия» по проектной работе и куратор проекта голосования Олег Гарин.

Проголосовать за благоустройство того или иного общественного пространства может любой желающий старше 14 лет. Выбрать парк, сквер или дизайн-проект получится на сайте. Также во всех городах и поселках организовали волонтерские штабы, где жителям помогут проголосовать. Например, в Ижевске таких 16. Они расположены во всех парках и торговых центрах.

«Все изменения люди могут видеть в короткие сроки. Буквально в прошлом году ижевчане отдали свой выбор за благоустройство территории у Дворца детского (юношеского) творчества, и сегодня там уже активно идут работы. В целом строители вышли уже на сорок общественных пространств, уже совсем скоро они преобразятся. Если итоги голосования этого года не изменятся до конца дня, то благодаря выбору людей, уже в следующем году мы увидим новые и современные скверы и парки в Ижевске, Глазове, Сарапуле, Воткинске, Можге, Игре и Уве. Время еще есть, голосуйте на 18.gorodsreda.ru!», – призвал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

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