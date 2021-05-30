Продюсер из Ижевска Борис Рубиновский принял участие в шоу Максима Галкина

Борис Рубиновский поучаствовал в шоу Максима Галкина Фото: скриншот ТВ-шоу

Вчера, 29 мая, на телеканале «Первый» показали шоу с Максимом Галкиным «Сегодня вечером» (16+). Его посвятили 50-летию эстрадной певицы Кристины Орбакайте. Артистку поздравил и организатор гастролей родом из Ижевска Борис Рубиновский.

«Я организовываю концерты Кристины уже 22 года. Мы начинали с ней работать только в моем родном Ижевске. Потом уже поехали по всей стране. Кристина – одна из немногих актрис и певиц, на которую всегда собираются полные залы», – рассказал директор продюсерского центра «Овация».

Он также вспомнил историю с певицей во время очередного тура, когда Кристина Орбакайте отказалась сокращать свой репертуар, чтобы не опоздать на самолет.

После поздравления Борис Рубиновский сразу покинул шоу.

«Хочу сказать огромное спасибо Кристине и Максиму за возможность быть с Вами в этот день, за Ваше отношение, и за возможность испытать столько эмоций!!!», – написал продюсер в своем «Инстаграме».

СПРАВКА КП

Борис Рубиновский – создатель и директор продюсерского центра «Овация». В Ижевске его знают, как организатора концертов таких звезд, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Кристина Орбакайте, Валерия, Николай Басков, Дима Билан, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Стас Михайлов и многих других.

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