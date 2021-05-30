Фотофакт: открытие мотосезона прошло в Ижевске

Открытие мотосезона прошло в Ижевске Фото: Ирина БУРЦЕВА

Вчера, 29 мая, в Ижевске официально открыли мотосезон. Так, мотоциклисты собрались в клубе WING18.MCC («ВИНГ18.ЭмСиСи») в 16:00. Пройти на вечеринку могли только участники старше 18 лет.

Мероприятие прошло в стиле пиратской вечеринки Фото: Ирина БУРЦЕВА

Открытие мотосезона провели в стиле пиратской вечеринки. О безопасности участников тоже позаботились: запретили им проносить свой алкоголь и пьяными садится за руль. А всех неместных мотоциклистов разместили в хостеле после мероприятия.

Участникам мероприятия предложили разные развлечения Фото: Ирина БУРЦЕВА

Пьяными за руль категорически запретили садиться Фото: Ирина БУРЦЕВА

Для мотоциклистов устроили настоящее шоу Фото: Ирина БУРЦЕВА

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