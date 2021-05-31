На Фан-зоне в парке им. Кирова в Ижевске покажут матчи чемпионата Европы по футболу

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Жители Ижевска смогут посмотреть матчи стартующего чемпионата Европы по футболу на большом экране Фан-зоны в парке им. Кирова. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

«Там будут организованы просмотры матчей на большом экране, телемосты между регионами, спортивные, в том числе футбольные, активности, культурно-развлекательная программа», — говорится в сообщении.

Из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен. В нем примут участие 24 сборные команды . Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Старого света, в том числе и в Санкт-Петербурге.

Сборная России начнет групповой этап чемпионата 12 июня матчем против сборной Бельгии (начало – в 22:00). 16 июня Россия сыграет с Финляндией (16:00), а 21 июня – с Данией (22:00). В случае удачного выступления российские футболисты продолжат борьбу в плей-офф.