65 тысяч жителей Удмуртии проголосовали за благоустройство парков и скверов в 2022 году

В Ижевске лидером голосования стала эспланада на Центральной площади Фото: Алена Селезнева

Всероссийской голосование за объекты благоустройства впервые прошло в Удмуртии. С 26 апреля по 30 мая жителям региона предложили выбрать парки и скверы, которые отремонтируют в рамках президентского нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как рассказал рассказал заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин, жители проявили высокую активность и голос за будущее своих городов отдали 9,7 млн россиян.

«Кроме того, на улицах городов помогали проголосовать и рассказывали о планах формирования комфортной городской среды порядка 14 тысяч волонтеров проекта», — комментирует Марат Хуснуллин.

Около 100 тысяч человек проголосовали за одно из общественных пространств в более чем 30 регионах. Проверка голосов на достоверность продолжается и точные результаты будут озвучены в течение нескольких дней.

«Города, сёла, деревни меняются, и это не просто лозунг. Каждый из нас может участвовать в этих изменениях. Мы хотим гулять в благоустроенных скверах и парках, в летний зной отдыхать на лавочках в тени деревьев, а зимой кататься на коньках и лепить с детьми снеговиков в красивых и безопасных дворах. Каждый голос важен и ценен, и я признателен вам за то, что свой голос вы отдаете проекту, который способен менять будущее. Сообща мы делаем место, где мы живем, лучше, комфортнее и уютнее», - отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.

По предварительным данным, 65 тысяч жителей Удмуртии отдали свои голоса за любимые пространства и их дальнейшее облагораживание. Проголосовать можно было за объекты в Ижевске, Глазове, Можге, Сарапуле, Воткинске, Уве и Игре.

О предварительных лидерах голосования рассказал заместитель Секретаря регионального отделения «Единая Россия» по проектной работе и куратор проекта голосования Олег Гарин.

«В Ижевске безоговорочный лидер – эспланада Центральной площади. За ее реконструкцию, по предварительным данным, проголосовали 18,3 тыс. человек. Второе место у парка Тишино, третье – «Березовая роща». Но надо сказать, что мнения тут разделились практически поровну. 8,5 и 7,8 тысяч человек соответственно. В Игре лидером голосования стала территория перед кафе «Рябинушка» - это проект «Наследие». В Уве первое место у Парка деревянных скульптур», - рассказал Олег Гарин.

Почти на 200 голосов отстала можгинская набережная от проекта благоустройства детской площадки: 1823 голоса против 1625. В Глазове лидером голосования стал проект благоустройства бульвара на улице Карла Маркса, а в Воткинске победил первые проект сквера в районе железнодорожного вокзала. А парк им. Пушкина победил в Сарапуле.

В голосовании приняли участие жители от 14 лет. Горожане организовывали акции и флешмобы в поддержку территорий, помогали в подготовке проектов. 150 волонтёров в 7 муниципальных образованиях ежедневно рассказывали жителям республики о проектах формирования городской среды, выставленных на обсуждение, отвечали на вопросы о работе платформы.

СПРАВКА:

Проголосовать за проект можно было на сайте za.gorodsreda.ru. За четыре года по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» уже были благоустроены свыше 83 тыс. общественных пространств и дворовых территорий, реализованы 170 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.