График отключения горячей воды 2021 в Ижевске: со 2 по 15 июня отключат 120 домов

Горячую воду отключили примерно в 120 домах Ижевска Фото: Амир Закиров

Участки магистральных теплосетей Ижевска будут проверять на прочность со 2 по 15 июня. Как сообщает пресс-служба ПАО «Т Плюс», за этот срок гидравлические испытания пройдут в микрорайоне Металлург, на ул. Карла Маркса и Пушкинской.

Нагрев горячей воды остановят по этим адресам:

- Пушкинская 367, 367а, 367б, 369а, 371, 373, 377;

- Карла Маркса 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 453, 453а, 455, 457;

- 9-я Подлесная 2, 4, 6;

- 30 лет Победы 55, 58, 60, 60а, 62, 64, 65, 66, 66а, 68, 72, 74, 74а, 76, 78, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100;

- 50 лет ВЛКСМ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, 38, 40, 57;

- Металлистов 39, 41, 43, 45, 46, 52, 54, 56, 58;

- Студенческая 58;

- Фруктовая 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43;

- Холмогорова 3, 15;

- Школьная 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 66, 68, 70, 72, 74;

- Якшур-Бодьинский тракт 3.

Также в ПАО «Т Плюс» предупреждают, что при испытаниях вода может выйти из трубопроводов, поэтому жителям стоит быть аккуратными и не находиться вблизи теплотрасс.

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