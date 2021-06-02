9 торговых точек нарушили запрет на продажу алкоголя 1 июня в Ижевске

В День защиты детей запрет на продажу алкоголя нарушили 9 торговых точек Ижевска Фото: Архив КП

1 июня в Ижевске прошли специальные рейды по магазинам и барам города, направленные на выявление нарушителей антиалкогольного запрета, приуроченного ко Дню защиты детей. За день удалось проверить 37 точек. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Проверка, которая началась рано утром, выявила нарушения запрета на продажу алкоголя в 9 торговых точках, в каждой из них продажа алкоголя была пресечена. В одном из баров Ленинского района, к примеру, удалось зафиксировать факт продажи алкоголя несовершеннолетнему «на вынос».

В первую очередь проверяли точки, которые продавали алкоголь 22 мая, в день Последнего звонка. Инспекторы прошлись и по торговым сетям, и по более мелким магазинам. По всем нарушениям составлены административные протоколы.

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