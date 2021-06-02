172 новые парковки организуют жители Ижевска во дворах домов

За последние годы жители Ижевска решили организовать 377 парковок Фото: Сергей ГРАЧЕВ

172 новых парковок решили организовать жители Ижевска во время моратория на штрафы за размещение машин на газоне. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Также в пресс-службе администрации отметили, что за последние годы жители Ижевска приняли 377 решений об организации парковок.

Напомним, с 1 апреля до 31 мая автовладельцев не штрафовали за размещение машин на газонах. За это время собственники многоквартирных домов должны были совместно с жителями принять решение об организации парковок.

Чтобы организовать места на придомовой территории, где получится разместить автомобили, нужно провести общедомовое собрание и направить протокол по электронной почте main@omm.izh.ru в МКУ «Административная инспекция города Ижевска».

Штраф за парковку на озелененной территории составляет 2 000 рублей. Скидка в 50% на него не распространяется.

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