12-летнего велосипедиста сбили на дороге в Удмуртии

Водитель наехала на 12-летнего велосипедиста Фото: pixabay.com

Вчера, 1 июня, в 17:49 авария произошла в поселке Ува с участием 12-летнего велосипедиста. Об этом сообщили в 1 отделе УГИБДД по Удмуртии.

Примерно в 17:40 напротив дома №51 ул. Пушкина водитель «КИА», 48-летняя женщина, наехала на 12-летнего подростка. Он переезжал нерегулируемый пешеходный переход на велосипеде.

Подросток получил травмы, его госпитализировали.

Госавтоинспекция призвала водителей быть внимательнее, так как происшествия с велосипедистами имеют самые тяжелые последствия.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Жителя Удмуртии осудили за нападение на родную мать

Последствия коронавируса: врачи рассказали ижевчанам, почему после болезни выпадают волосы и что с этим делать

В Удмуртии стартует голосование за детский рисунок в конкурсе «Экомен за чистый город»