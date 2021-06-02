12-летнего велосипедиста сбили на дороге в Удмуртии

Водитель наехала на 12-летнего велосипедиста
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Вчера, 1 июня, в 17:49 авария произошла в поселке Ува с участием 12-летнего велосипедиста. Об этом сообщили в 1 отделе УГИБДД по Удмуртии.
Примерно в 17:40 напротив дома №51 ул. Пушкина водитель «КИА», 48-летняя женщина, наехала на 12-летнего подростка. Он переезжал нерегулируемый пешеходный переход на велосипеде.
Подросток получил травмы, его госпитализировали.
Госавтоинспекция призвала водителей быть внимательнее, так как происшествия с велосипедистами имеют самые тяжелые последствия.
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