30 тонн контрафактного крепкого алкоголя привезли из Ижевска в Биробиджан

Фото: пресс-служба УТ МВД России по ДФО

В столице Еврейской автономной области Биробиджане сотрудники местных правоохранительных органов изъяли порядка 300 тонн алкоголя, замаскированного под дезинфицирующие средства и лосьоны. Установлено, что алкоголь был поставлен в Биробиджан из Ижевска по железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Контрафактный алкоголь, расфасованный в стеклянные и полиэтиленовые бутылки в количестве 300 тысяч по 100 мл каждая, нашли и изъяли в результате обысков в гаражах, складах и подсобных помещениях города. Объем этилового спирта в изъятых емкостях составляет от 74,2% до 74,4%. Сообщается, что поводом для проверки стала информация о поступлении в магазины Биробиджана подобной продукции под видом лосьонов и средств дезинфекции.

Сейчас на причастность к поставке и реализации нелегального алкоголя проверяют одного из арендаторов складских помещений. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

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