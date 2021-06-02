Уникальный конкурс «Голос Ижевска» ждет заявки от участников до 3 июня

Зарегистрироваться на песенный конкурс можно на сайте golosizhevska.ru Фото: Амир Закиров

Регистрация на уникальный песенный конкурс «Голос Ижевска» (6+) закончится уже завтра, 3 июня. Напомним, что проект проводится в рамках празднования 15-летия Медиагруппы «Центр» и приурочен ко Дню города и Дню России. Первый полуфинал уже прошел, но впереди осталось еще два!

Каждый житель Удмуртии может попробовать спеть на сцене Удмуртской государственной филармонии. Не важно: есть ли у вас слух, музыкальное или вокальное образование. Лучшие исполнители Ижевска пройдут на второй и третий полуфиналы.

А 15 победителей всех трех полуфиналов выступят на большой сцене Центральной площади Ижевска в День города, 12 июня. Компанию им составит звезда российской эстрады, певец и участник международного конкурса «Евровидение» Сергей Лазарев.

Первый финал конкурса уже прошел Фото: Амир Закиров

Поучаствовать в проекте еще не поздно. Чтобы спеть на Дне России, присылайте свои заявки до 3 июня на сайт на сайт golosizhevska.ru или по номеру 945-021. Записаться можно и через мессенджеры по номеру 89120070805, и по электронной почте golosizhevska@gmail.com. Сейчас организаторы получили более 200 заявок.

Также жителей республики приглашают поучаствовать во флешмобе #ГолосИжевска2021 и выиграть сертификат на сумму 5 000 рублей в караоке. Для этого нужно спеть в одном из мест нашего города, снять на видео и загрузить его с хештегом #ГолосИжевска2021. Победителя определит большее количество лайков.

Все подробности на сайте golosizhevska.ru.

Генеральный партнер проекта – Корпорация Центр. По-дружески. Только так!

Проект проходит при поддержке администрации Главы и Правительства Удмуртии.