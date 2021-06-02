Как в Ижевске отметят День города в 2021 году

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев ответил на острые вопросы жителей города Фото: Архив КП

Сегодня, на радио «Комсомольская правда – Ижевск» (107,6 FM, 12+) прошел прямой эфир с главой города Олегом Бекмеметьевым в рамках проекта Общественной палаты Ижевска «Открытая власть» при поддержке Медиагруппы «Центр».

Олег Бекмеметьев рассказал, как пройдет День города, и почему в этот раз так поздно нанесли разметку на дороги. Он также ответил на острые вопросы жителей города.

Послушать эфир можно по ссылке.

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