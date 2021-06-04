733 миллиона рублей выделят на газификацию по всей Удмуртии

Программа затронет около 2 млн домохозяйств по всей России Фото: pixabay.com

Около 8 600 домохозяйств планируют бесплатно подключить к газу в ближайшие годы в Удмуртии. Подключение проведут в рамках нового закона. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ от нашей республики Андрей Исаев.

«Сегодня в Удмуртии газифицировано 72% домохозяйств. К сожалению, на селе цифры существенно ниже. Речь идет о 53-54%. Поэтому необходима очень серьезная работа по обеспечению газификацией в первую очередь сельских территорий. В Удмуртии принята программа газификации на 2022 - 2023 годы. Она предполагает, что будет газифицировано 8 600 домохозяйств в 12 районах республики», - пояснил парламентарий.

Завершить газификацию раньше 2030 года должно помочь принятие программы на федеральном уровне, введение института региональных операторов. Они будут заниматься газификацией и облегчать сбор документов и подключение для граждан.

К 2023 году газификация должна завершиться в тех населенных пунктах, где это технически возможно. Программа затронет около 2 млн домохозяйств по всей стране. Подключиться к газу жители смогут по принципу «одного окна». Это позволит сократить время на сбор документов, а сам процесс должен стать максимально простым и ясным.

Сейчас разрабатывают нормативные документы, которые будут определять ответственных и сроки реализации программы.

В целом по программе газификации на 2022-2032 годы в Удмуртии планировали построить 264 км газопровода в 60 деревнях и селах. На эти цели выделят 733 млн рублей.