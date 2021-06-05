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Общество5 июня 2021 7:55

Погода в Ижевске 5 июня: ожидаются переменная облачность и до +25 °С

Рассказываем о погоде на день
Мария Шилова
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Погода на 5 июня в Ижевске

Погода на 5 июня в Ижевске

Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск. На календаре 5 июня, суббота. Синоптики сообщают о хорошей погоде! Поэтому отличная возможность съездить на природу. Подробнее о прогнозе читайте далее.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха прогреется до +23...+25 °С. При этом на небе будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Юго-восточный ветер подует со скоростью 4-9 м/с.

Ночью столбик термометра упадет до +6...+8 °С. Также ожидается переменная облачность.