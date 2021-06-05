41 человек заболел коронавирусом 5 июня в Удмуртии

Выздоровевших от коронавируса в Удмуртии становится больше, Фото: freepik.com

Ещё 41 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Удмуртии за последние сутки. К 5 июня заболели также 5 детей до 14 лет и 7 человек старше 65 лет.

Выздоровевших больше заболевших. 48 человек выздоровели за последние сутки и их выписали.

123 190 жителей республики поставили вакцину от коронавируса. Из них второй компонент ввели 97 985 жителям.

За последние сутки специалисты провели 3 509 исследований на коронавирус. Всего за время пандемии провели 1 174 325 исследований.