Финал конкурса «Миссис в ожидании чуда» пройдет 13 июня в Ижевске

Самый трогательный финал конкурса среди беременных пройдет в Ижевске, Фото: freepik.com

Финал самого милого и трогательного конкурса среди будущих мамочек «Миссис в ожидании чуда» пройдет 13 июня в Ижевске. Мероприятие начнется в 14:00 в зале Филармонии.

Гостей ожидает яркая программа, выступление детских коллективов и выступления финалисток прошлых сезонов уже со своими малышками. А финалистки нынешнего, 5 сезона, продемонстрируют визитки и творческие номера. Это станет финальным аккордом на сцене конкурса.

Все участницы станут победительницами. Ни одна не останется без номинации. Голосование будет проходить среди гостей и ваш голос может стать решающим!

Стоимость билета составит 300 рублей. За билетами обращаться по телефону +7-982-836-71-26.