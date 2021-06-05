Карта распространения коронавируса на 5 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

Какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом в Удмуртии? Фото: Амир Закиров

По состоянию на 5 июня в Удмуртии коронавирусом заболел 41 человек. 48 пациентов выздоровели. Летальных случаев не зафиксировано.

Ижевск – 16 370

Глазов – 1599

Воткинск – 1438

Можга – 1815

Сарапул – 1299

Завьяловский район – 1852

Алнашский район – 657

Балезинский район – 576

Вавожский район – 292

Воткинский район – 376

Глазовский район – 374

Граховский район — 202

Дебесский район – 303

Игринский район – 781

Камбарский район – 304

Каракулинский район – 216

Кезский район – 372

Кизнерский район – 349

Киясовский район – 222

Красногорский район – 366

Малопургинский район – 509

Можгинский район – 329

Сарапульский район – 420

Селтинский район – 284

Сюмсинский район – 250

Увинский район – 974

Шарканский район – 585

Юкаменский район – 326

Якшур-Бодьинский район – 506