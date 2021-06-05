Карта распространения коронавируса на 5 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

Какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом в Удмуртии?
Фото: Амир Закиров
По состоянию на 5 июня в Удмуртии коронавирусом заболел 41 человек. 48 пациентов выздоровели. Летальных случаев не зафиксировано.
Ижевск – 16 370
Глазов – 1599
Воткинск – 1438
Можга – 1815
Сарапул – 1299
Завьяловский район – 1852
Алнашский район – 657
Балезинский район – 576
Вавожский район – 292
Воткинский район – 376
Глазовский район – 374
Граховский район — 202
Дебесский район – 303
Игринский район – 781
Камбарский район – 304
Каракулинский район – 216
Кезский район – 372
Кизнерский район – 349
Киясовский район – 222
Красногорский район – 366
Малопургинский район – 509
Можгинский район – 329
Сарапульский район – 420
Селтинский район – 284
Сюмсинский район – 250
Увинский район – 974
Шарканский район – 585
Юкаменский район – 326
Якшур-Бодьинский район – 506