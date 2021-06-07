17-летний подросток в красной одежде пропал 4 июня в Ижевске

17-летний юноша в красной одежде пропал в Ижевске Фото: vk.com/psoregion18

17-летнего юношу, Селиверстова Григория Александровича, разыскивают в Ижевске. Об этом сообщают в сообществе «ПСО «Регион 18» «ВКонтакте».

Юноша вышел из дома на ул. Петрова 4 июня примерно в 12:00. Куда он направлялся, неизвестно.

Рост Григория Селиверстова 185 см, он плотного телосложения, глаза карие, волосы длинные и темные.

Он был одет в красную рубашку, бордовые брюки, белый ремень с красным текстилем и черные кроссовки. При себе у юноши была серая сумка через плечо.

Если вы что-то знаете о местонахождении Григория Селиверстова, просьба сообщить в полицию по телефону 02 (с мобильного 102) или на горячую линию поисково-спасательного отряда по телефону 89511952971.

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