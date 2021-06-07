16 слов, которые используют только в Удмуртии

Эти слова используют в основном жители Удмуртии Фото: pixabay.com

Вчера, 6 июня, в нашей стране отмечали День русского языка. В честь праздника «Яндекс» провел исследование и выделил слова, которые используются только в отдельных регионах. В Удмуртии таких 16.

«Мы попробовали составить список таких слов — не претендующий на полноту, но хотя бы дающий представление о региональном разнообразии русского языка. Для этого использовали данные блог-платформы Яндекс.Дзен: изучили статьи и комментарии 6 млн пользователей из всех регионов России, в общей сложности – 11 млрд словоупотреблений. А потом вместе с лингвистами из Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН отобрали самые интересные слова и дали им определения», – написали на странице исследования.

Так, в Удмуртии употребляют эти слова:

- Барабаться – бултыхать, копошиться. Барабаюсь, как лягушка в кувшине молока.

- Вонько, вонький – вонюче, вонючий. После ремонта ее завел — вроде в гараже не вонько, при запуске не шумит.

- Дикошарый – диковатый. Кот несколько дней мяукает, как дикошарый.

- Заодним – заодно. Лучше книги читайте, заодним и словарный запас пополните.

- Заподряд – подряд. Рассылал резюме во все заподряд компании.

- Калега – брюква. Очень вкусные пресные пирожки с калегой.

- Каналия – канализация. В подвале прорвало каналию.

- Кочкать мозги – капать на мозг. Ушёл с этой работы туда, где меньше мозг кочкают.

- Култышка – пучок (прическа). К нам подошла девушка с заплетёнными в култышку рыжими волосами.

- Ляпки – салки, догонялки. В детстве часто в ляпки играли.

- Мульда – мусорный контейнер. Все в мешок скидал и бросил в мульду.

- Неработь – лентяй, неработающий человек. Неработь, что с них взять.

- Опил – опилки. Просто так опил в печи не сгорит.

- Песочник – песочница. Сидим во дворе у песочника, общаемся.

- Силом – силой, силком. Не нужно детей силом заставлять есть.

- Трезвак – вытрезвитель. Раньше как было: в трезвак попал — вызывают на ковер.

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