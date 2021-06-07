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Общество7 июня 2021 7:56

За 2021 год в Удмуртии сдали 325 тысяч кв. метров жилья

Это на четверть больше, чем в год назад
Анастасия Михайлова
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Строительство многоквартирных домов увеличилось в Удмуртии

Строительство многоквартирных домов увеличилось в Удмуртии

За пять месяцев 2021 года в Удмуртии сдали 325 000 квадратных метров. Об том сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов на личной странице «ВКонтакте».

Он также отметил, что это на 24% больше квадратных метров, чем в 2020 году.

«Мы наращиваем темпы стройки и параллельно развиваем механизмы, которые позволяют большему количеству семей приобрести комфортное и подходящее жилье», – написал политик.

Ярослав Семенов также напомнил о продлении льготной ипотеки еще на год и о других мерах поддержки.

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