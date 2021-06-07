Аэропорт Ижевска открывает прямые рейсы до Краснодара

Из Ижевска в Краснодар можно будет вылететь прямым рейсом Фото: пресс-служба АО «Ижавиа»

Жители Удмуртии получат возможность долететь до столицы Краснодара без пересадок. Об этом компания «Ижавиа» сообщает на своем сайте.

Согласно программе полетов, рассчитанной на период с июня по сентябрь, рейсы будут выполняться каждую субботу. Полет займет 2 часа 40 минут.

Если верить сайту компании, билеты на 14:00 12 июня (ближайший рейс) стоят от 5 900 до 26 500 руб.

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