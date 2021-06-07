Мужчина 1936 года рождения сгорел при пожаре в Ижевске

Предположительно, всему виной непотушенная сигарета Фото: pixabay.com

В Ижевске проводится проверка по факту гибели пожилого мужчины в результате пожара. Пожар случился 5 июня в одном из домов в городке Строителей, сообщение о нем поступило в 16:15. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии.

После тушения пожара в квартире нашли обгоревшее тело хозяина. Им оказался мужчина 1936 года рождения. Установлено, что мужчина проживал один и злоупотреблял алкоголем.

«Предположительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения» - говорится в сообщении.

После осмотра места происшествия следователи назначили судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы и опросили жителей дома. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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