Идет голосование в конкурсе для детей Удмуртии «Экомен за чистый город!»

Голосуй за понравившийся рисунок до 11 июня включительно Фото: Архив «КП» в Ижевске

«Комсомольская правда»-Ижевск» (18+) совместно с УК «Ижкомцентр» запустила четвертый сезон конкурса детских рисунков «Экомен за чистый город!».

Жители Удмуртии могут проголосовать за понравившийся рисунок на нашем сайте. Авторы рисунков, которые наберут больше всего голосов, получат большие наборы «Лего»!

Участниками конкурса стали ребята от 5 до 12 лет, проживающие в одном из городов Удмуртии. Участники придумывали супергероя, который борется за чистоту в городе.

Каждый житель Удмуртии может зарегистрироваться на сайте и проголосовать за понравившийся рисунок до 11 июня включительно. Итоги будут подведены уже 14 июня.

Кстати, сама управляющая компания не первый год принимает участие в проекте. И это не случайно – ежедневно «Ижкомцентр» помогает 245 домам Ижевска поддерживать чистоту как внутри зданий, так и в их дворах. А это, на минуточку, более 35 тысяч квартир!

Чтобы быть в курсе самых актуальных тенденций благоустройства, дома под управлением компании участвуют во всех муниципальных, региональных, федеральных программах и конкурсах.

Узнать еще больше о «Ижкомцентре» можно:

— На сайте УК http://izhcomcenter.ru/

— «ВКонтакте» УК https://vk.com/izhcomcenter

— В «Инстаграм» https://www.instagram.com/izhcomcenter/

— На «Фейсбук» https://www.facebook.com/izhcomcenter/

Организатор конкурса – ООО фирма «Ариго». Подробную информацию об организаторе конкурса, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефонам (3412) 90-20-20 и на сайте https://www.izh.kp.ru/. Адрес 426035, Удмуртская Респ., Ижевск, Авангардная, 4Б. Сроки: 30.04.2021 - 14.06.2021.

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