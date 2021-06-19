2458 партий: кто стал победителями шахматного фестиваля «Кубок Корпорации «Центр» в Ижевске?

Рассказываем, как прошел «Кубок Корпорации «Центр» по шахматам в Ижевске
Фото: Амир Закиров
Торжественная церемония закрытия шахматного фестиваля «Кубок Корпорации «Центр» по шахматам прошла в Ижевске 18 июня. Более 400 участников с 12 по 18 июня сражались за звание лучшего и путевки в финал Кубка России по шахматам.
«В первую очередь хотелось бы поблагодарить всех, кто к нам приехал. Несмотря на трудности, несмотря на ограничения. Вы нашли время и возможности посетить наш город. Этого турнира в привычном очном формате в прошлом году не было и очень приятно, что в этот раз так много участников», — благодарит гостей и спортсменов Кубка исполнительный директор Федерации шахмат Удмуртии Александр Ватлин.
За почти неделю соревнований прошло 10 турниров и сыграно 2458 партий. В некоторые дни проходило сразу 2 тура! Все дети остались в восторге. Один из победителей из Санкт-Петербурга рассказал, что это его первая серьезная награда, а шахматами он занимается самостоятельно. Другие дети даже запомнили своих противников в лицо и рассказывали, с кем было играть интереснее и сложнее.
Во время торжественного закрытия объявили призеров и победителей Кубка во всех возрастных категориях.
Девочки до 9 лет:
I место Оксана Смирнова - ЯНАО
II место Ксения Брылякова - Удмуртская Республика
III место Елизавета Ермолич - Республика Татарстан
Девочки до 11 лет:
I место Анастасия Грацкова - Свердловская область
II место Полина Смирнова - ЯНАО
III место Арина Березовская - Санкт-Петербург
Девочки до 13 лет:
I место Арина Иргит - Республика Тыва
II место Варвара Кузьмина - Нижегородская область
III место Алиса Чернышова - Пермский край
Девушки до 15 лет:
I место Елизавета Мальцева - Республика Татарстан
II место Зарина Аминова - Республика Татарстан
III место Альмира Муллина - Республика Татарстан
Мальчики до 9 лет:
I место Михаил Волков - Пермский край
II место Дмитрий Кузнецов - Свердловская область
III место Вадим Стариков - Кировская область
Мальчики до 11 лет:
I место Михаил Гурышов - Пермский край
II место Святослав Вышегородцев - Санкт-Петербург
III место Эдуард Шарипов - Республика Татарстан
Мальчики до 13 лет:
I место Роман Черемных - Пермский край
II место Егор Осипов - Ульяновская область
III место Виктор Толстых - Москва
Юноши до 15 лет:
I место Дмитрий Мочалов - Удмуртская Республика
II место Александр Петров - Оренбургская область
III место Ринат Кунаккузин - Республика Башкортостан
Все призеры и победители получили дипломы, медали и Кубки. Также призы от Корпорации «Центр» — станцию Алиса, беспроводные наушники, фитнес браслеты и денежные призы. Кстати, посмотреть, как проходил турнир можно в нашей трансляции по ссылке.
Опен-турнир:
I место Марат Шакиров - Санкт-Петербург
II место Александр Филипенко - Удмуртская Республика
III место Дмитрий Оспенников - Республика Татарстан
Блиц-турнир:
I место Марат Шакиров - Санкт-Петербург
II место Даниил Осипов - Удмуртская Республика
III место Дмитрий Оспенников - Республика Татарстан
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