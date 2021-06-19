2458 партий: кто стал победителями шахматного фестиваля «Кубок Корпорации «Центр» в Ижевске?

Рассказываем, как прошел «Кубок Корпорации «Центр» по шахматам в Ижевске Фото: Амир Закиров

Торжественная церемония закрытия шахматного фестиваля «Кубок Корпорации «Центр» по шахматам прошла в Ижевске 18 июня. Более 400 участников с 12 по 18 июня сражались за звание лучшего и путевки в финал Кубка России по шахматам.

«В первую очередь хотелось бы поблагодарить всех, кто к нам приехал. Несмотря на трудности, несмотря на ограничения. Вы нашли время и возможности посетить наш город. Этого турнира в привычном очном формате в прошлом году не было и очень приятно, что в этот раз так много участников», — благодарит гостей и спортсменов Кубка исполнительный директор Федерации шахмат Удмуртии Александр Ватлин.

За почти неделю соревнований прошло 10 турниров и сыграно 2458 партий. В некоторые дни проходило сразу 2 тура! Все дети остались в восторге. Один из победителей из Санкт-Петербурга рассказал, что это его первая серьезная награда, а шахматами он занимается самостоятельно. Другие дети даже запомнили своих противников в лицо и рассказывали, с кем было играть интереснее и сложнее.

Во время торжественного закрытия объявили призеров и победителей Кубка во всех возрастных категориях.

Девочки до 9 лет:

I место Оксана Смирнова - ЯНАО

II место Ксения Брылякова - Удмуртская Республика

III место Елизавета Ермолич - Республика Татарстан

Девочки до 11 лет:

I место Анастасия Грацкова - Свердловская область

II место Полина Смирнова - ЯНАО

III место Арина Березовская - Санкт-Петербург

Девочки до 13 лет:

I место Арина Иргит - Республика Тыва

II место Варвара Кузьмина - Нижегородская область

III место Алиса Чернышова - Пермский край

Девушки до 15 лет:

I место Елизавета Мальцева - Республика Татарстан

II место Зарина Аминова - Республика Татарстан

III место Альмира Муллина - Республика Татарстан

Мальчики до 9 лет:

I место Михаил Волков - Пермский край

II место Дмитрий Кузнецов - Свердловская область

III место Вадим Стариков - Кировская область

Мальчики до 11 лет:

I место Михаил Гурышов - Пермский край

II место Святослав Вышегородцев - Санкт-Петербург

III место Эдуард Шарипов - Республика Татарстан

Мальчики до 13 лет:

I место Роман Черемных - Пермский край

II место Егор Осипов - Ульяновская область

III место Виктор Толстых - Москва

Юноши до 15 лет:

I место Дмитрий Мочалов - Удмуртская Республика

II место Александр Петров - Оренбургская область

III место Ринат Кунаккузин - Республика Башкортостан

Все призеры и победители получили дипломы, медали и Кубки. Также призы от Корпорации «Центр» — станцию Алиса, беспроводные наушники, фитнес браслеты и денежные призы. Кстати, посмотреть, как проходил турнир можно в нашей трансляции по ссылке.

Опен-турнир:

I место Марат Шакиров - Санкт-Петербург

II место Александр Филипенко - Удмуртская Республика

III место Дмитрий Оспенников - Республика Татарстан

Блиц-турнир:

I место Марат Шакиров - Санкт-Петербург

II место Даниил Осипов - Удмуртская Республика

III место Дмитрий Оспенников - Республика Татарстан

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