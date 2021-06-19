Глава Удмуртии Александр Бречалов возглавил региональную группу кандидатов от «Единой России» в Госдуму

Глава Удмуртии Александр Бречалов возглавил региональную группу кандидатов от партии «Единая Россия» Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сегодня, 19 июня, стало известно, что глава Удмуртии Александр Бречалов возглавил региональную группу кандидатов от партии «Единая Россия» в Госдуму России. Об этом он сообщил на личной странице «ВКонтакте».

«Мы определили список партии #ЕдинаяРоссия от Удмуртии на предстоящих выборах в Государственную Думу. Возглавлю его я. Впереди очень много работы. Поехали!» – написал Александр Бречалов.

В список также вошли депутат Госдумы Андрей Исаев, министр национальной политики Удмуртии Лариса Буранова, первый вице-спикер Госсовета Удмуртии Надежда Михайлова, сенатор Юрий Федоров и представитель ДОСААФ Андрей Тимофеев.

Это решение приняли на десятом съезде партии в Москве. Напомним, выборы в партию Госдумы пройдут 17 по 19 сентября 2021 года.

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