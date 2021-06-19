Купаться не рекомендуют в 20 местах на водоемах Удмуртии

В Ижевском пруду купаться тоже не рекомендуют Фото: Анастасия Михайлова

С 10 мая Управление Роспотребнадзора по Удмуртии изучило 217 проб воды в водоемах республики. Как сообщают в ведомстве, купаться нельзя ни в одном водоеме.

Пробы воды исследовали на санитарно-химические, микробиологические, вирусологические и паразитологические показатели. Так, несколько водоемов республики, в том числе и Ижевский пруд, оказались непригодными для купания.

Управление Роспотребнадзора по региону исследовало и песок на пляжах в Удмуртии. Все 16 проб соответствовали гигиеническим нормативам.

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