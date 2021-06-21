На 8 участках дорог Ижевска идут ремонтные работы

Работы проходят по ул. Ленина, ул. Красной и другим

На сегодняшний день в Ижевске идет ремонт восьми участков дорог по нацпроекту. Как сообщает председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, еще один участок – ул. Максима Горького – отремонтируют после того, как работы завершат коммунальщики.

Сейчас ремонтируют улицы: Ворошилова, Нижнюю, Красную, Ленина, Восточную, Революционную, Совхозную, переулок Спартаковский.

Также дорожники ремонтирую 10 региональных трасс. В список попали участок объездной Ижевска между дорогами в Воткинск и в аэропорт, дорога Глазов–Юкаменское, Бураново–Киясово.

В этом году в Удмуртии предстоит отремонтировать почти сотню участков дорог – 122 км.

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