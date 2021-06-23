Незаконная вырубка леса в Удмуртии привела к ущербу на сумму более миллиона рублей

Районная прокуратура взяла расследование дела на контроль Фото: Архив КП

Житель Удмуртии обратился в Шарканскую районную прокуратуру и сообщило незаконной вырубке деревьев в лесу. Прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды и лесопользования. Об этом сообщается на сайте органов.

При осмотре территории лесного участка Шарканского участкового лесничества ГКУ УР «Воткинское лесничество» выявили факт незаконной рубки деревьев. Вырубались ели и сосны. Был причинен ущерб государству на сумму более 1,2 млн рублей.

После проверки материалы были отправлены следователям. В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

Районная прокуратура взяла расследование дела на контроль.

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