Более 10 краж автомобилей произошло в мае этого года в Ижевске

Подозреваемые вместе со своими знакомыми приезжали в Ижевск на легковом автомобиле Фото: 18.мвд.рф

В мае этого года в полицию поступило более 10 заявлений о кражах из автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Кражи зарегистрировали в Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах города. Все преступления совершались злоумышленниками в ночное время. Они разбивали окна в автомобилях, которые стояли во дворах многоквартирных домов. Из салонов похищали музыкальные колонки, панели от магнитол, компрессоры, часы.

Сотрудники межрайонного отдела по борьбе с имущественными преступлениями Управления уголовного розыска МВД по региону совместно с оперативниками УМВД России по г.Ижевску установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое жителей Республики Татарстан 2002 г.р. и 2005 г.р. Их задержали после совершения очередной кражи в Первомайском районе города.

В салоне и багажнике автомобиля, в котором находились подозреваемые, полицейские обнаружили то, что молодые люди похитили за несколько дней.

Подозреваемые вместе со своими знакомыми приезжали в Ижевск на легковом автомобиле. В ночное время они совершали кражи и уезжали в соседнюю республику.

Сотрудники полиции установили причастность подозреваемых к 14 кражам и двум попыткам угона автомобилей.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела.

За совершенные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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