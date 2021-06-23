В Удмуртии 59-летний пассажир мотоцикла получил травмы в ДТП

Пьяный водитель не имел прав на управление мотоциклом Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

1-й отдел УГИБДД по Удмуртии сообщает о ДТП, которое произошло накануне, 22 июня около 17:00 на дороге Шаклей – Рожки Селтинского района. Пьяный водитель мотоцикла «Иж» с коляской не справился с управлением и вылетел за пределы дороги. ПО данным ведомства, мотоциклист не имел прав на управление данным видом ТС.

59-летний пассажир получил травмы и попал в больницу. Мотоцикл поместили на штрафстоянку. Ведется расследование.

Госавтоинспекция просит жителей сообщать о пьяных или вызывающих подозрение водителях по телефонам 415-700, 415-701, 02.

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