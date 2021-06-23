Как прошло торжественное закрытие Кубка Корпорации «Центр» в Ижевске?

Как прошли шахматные соревнования в Ижевске? Фото: Амир Закиров

Шахматная неделя торжественно завершилась в Ижевске. Дети со всей России приехали в столицу Удмуртии, чтобы принять участие в первом за два года очном Кубке Корпорации «Центр».

371 участник из 19 регионов страны соревновались за путевку на Кубок России по шахматам. За неделю было сыграно 1836 партий и это только среди детей! Ведь помимо детского этапа, проходили также опен-турнир и блиц-турнир. Всего — 2 458 партий! Еще больше интересных фактов, эмоции участников и что им запомнилось больше всего смотрите в нашем видео.