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Спорт23 июня 2021 11:25

Как прошло торжественное закрытие Кубка Корпорации «Центр» в Ижевске?

Соревнования по шахматам проходили с 12 по 18 июня
Мария Шилова
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Как прошли шахматные соревнования в Ижевске?

Как прошли шахматные соревнования в Ижевске?

Фото: Амир Закиров

Шахматная неделя торжественно завершилась в Ижевске. Дети со всей России приехали в столицу Удмуртии, чтобы принять участие в первом за два года очном Кубке Корпорации «Центр».

371 участник из 19 регионов страны соревновались за путевку на Кубок России по шахматам. За неделю было сыграно 1836 партий и это только среди детей! Ведь помимо детского этапа, проходили также опен-турнир и блиц-турнир. Всего — 2 458 партий! Еще больше интересных фактов, эмоции участников и что им запомнилось больше всего смотрите в нашем видео.