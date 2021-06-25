Подозреваемого в убийстве брата мужчину задержали в Удмуртии

Мужчина выстрелил из ружья в своего брата в Удмуртии Фото: Архив КП

Страшная трагедия произошла 22 июня на берегу реки Кильмезь в Селтинском районе. Мужчина выстрелил из ружья в своего брата. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Удмуртии.

34-летний подозреваемый и его 40-летний брат выпивали вечером у реки. Они поссорились. Младший выстрелил в старшего из ружья и попал в левое бедро. Пострадавший из-за огнестрельного ранения скончался через непродолжительно время в больнице.

Подозреваемого задержали. Ведется расследование уголовного дела.