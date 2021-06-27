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Происшествия27 июня 2021 12:43

Горе-курьеру по продаже наркотиков из Ижевска дали 4 года колонии

Полиции удалось вовремя пресечь его действия
Лада Иванова
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Ему было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы

Ему было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы

Фото: Архив «КП» в Ижевске

18-летнего ижевчанина признали виновным в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщила пресс служба прокуратуры Удмуртии.

В суде установили, что молодой человек, получил информацию, где находятся тайники с наркотическими средствами. После этого он забрал и хранил их при себе в крупном размере. Он планировал разместить наркотики на территории города. До конца задуманное довести не удалось, его действия пресекла полиция.

Ему было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.