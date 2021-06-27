Горе-курьеру по продаже наркотиков из Ижевска дали 4 года колонии

Ему было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы Фото: Архив «КП» в Ижевске

18-летнего ижевчанина признали виновным в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщила пресс служба прокуратуры Удмуртии.

В суде установили, что молодой человек, получил информацию, где находятся тайники с наркотическими средствами. После этого он забрал и хранил их при себе в крупном размере. Он планировал разместить наркотики на территории города. До конца задуманное довести не удалось, его действия пресекла полиция.

Ему было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.