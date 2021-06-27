В Удмуртии Спасатели вытащили из воды тонущую женщину и собаку в Удмуртии

Фото: Поисково-спасательная служба УР

Купальный сезон идет полным ходом. Но не которые купаются в местах, для этого не предназначенных. Так, в субботу, 26 июня, спасли тонущую собаку и женщину на реке Кама. Об этом сообщила поисково-спасательная служба региона.

При осмотре берега реки дежурные бригады заметили тонущую женщину. Ее начало уносить течением, а сын, с которым она там была смог выплыть и забраться на дамбу. Когда женщина начала терять силы, на помощь ей уже прибыла спасательная бригада с лодкой.

Спустя время была спасена собака, которая уже начала терять свои силы в воде. Животное не могло держаться на плаву и его тащило на дно водоема. Спасатели подняли на лодку и собаку, и ее хозяина, который плыл вместе с питомцем.

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