За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболел 91 человек

Зафиксировано 5 смертей Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 28 июня в Удмуртии выявлен 91 новый случай коронавируса. В числе заболевших 5 детей до 14 лет и 12 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 5 летальных случаев.

41 человек выздоровел, их выписали.

2 428 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 461 – средней степени тяжести, 76 в тяжелом состоянии.

Всего на 28 июня в Удмуртии зарегистрировано 35 554 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 32 102 человека выздоровели. За время пандемии зафиксировано 487 летальных случаев.

Вакцинировано 155 594 жителя Удмуртии. Из них 127 560 прошли через оба этапа вакцинации.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Утро в Ижевске: НЛО в небе, возобновление вакцинации от коронавируса и спасение тонущих женщины и собаки

Фотофакт: полуголый мужчина загорает на набережной в Ижевске