Жителя Ижевска обвиняют в покушении на убийство сына сожительницы

Мужчина приставил нож к горлу потерпевшего, наступил на его шею ногой Фото: pixabay.com

В Ижевске арестовали мужчину, которого обвиняют в покушении на убийство беспомощного сына сожительницы. Об этом сообщают в пресс-службе Следственного Управления СКР по Удмуртии.

36-летнего мужчину судили ранее. После того, как он вышел из мест лишения свободы, ижевчанин начал проживать у женщины с 32-летним сыном, который из-за заболевания не мог передвигаться самостоятельно.

Обвиняемый нигде не работал и часто выпивал.

В декабре прошлого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил конфликт с сыном сожительницы и воткнул вилку в его ногу. Женщины выбежала на улицу, чтобы позвать на помощь и вызвать полицию. Тем временем обвиняемый приставил нож к горлу потерпевшего, наступил ему на шею ногой, пытался поджечь кровать, на которой лежал тот.

Следователи осмотрели место преступления, допросили свидетелей и назначили судебно-медицинскую экспертизу. По их ходатайству суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас выясняются все обстоятельства преступления.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Обосновавшиеся у подъезда в Ижевске пчелы испугали местных жителей

Реконструкция главного корпуса оружейного завода и проспект Калашникова: о чем еще рассказал глава Ижевска