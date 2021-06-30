Список из 12 пляжей Удмуртии, которые открыли к 30 июня Фото: Оксана Мымрина

В соцсетях поисково-спасательной службы Удмуртии опубликовали список пляжей республики, которые работают на данный момент. В него вошло 12 мест, в том числе два из Ижевска.

Открытые пляжи Удмуртии:

- городской пляж г. Ижевска;

- пляж АУ УР СК «Чекерил»;

- городской пляж г. Глазов;

- пруд пос. Яр, Ярский район;

- пруд с. Пудем, Ярский район;

- городской пляж г. Воткинска;

- пляж на р. Иж, с. Яган, Малопургинский район;

- центральный пруд с. Шаркан, Шарканский район;

- городской пляж г. Можги;

- пруд с. Грахово, Граховский район;

- пляж на р.Чепца с. Дебесы, Дебесский район;

- пруд с. Балдейка, Кизнерский район.

Напомним, ранее «Комсомолка» проверила пляжи Ижевска и рядом с ним.

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