Список из 12 пляжей Удмуртии, которые открыли к 30 июня Фото: Оксана Мымрина
В соцсетях поисково-спасательной службы Удмуртии опубликовали список пляжей республики, которые работают на данный момент. В него вошло 12 мест, в том числе два из Ижевска.
Открытые пляжи Удмуртии:
- городской пляж г. Ижевска;
- пляж АУ УР СК «Чекерил»;
- городской пляж г. Глазов;
- пруд пос. Яр, Ярский район;
- пруд с. Пудем, Ярский район;
- городской пляж г. Воткинска;
- пляж на р. Иж, с. Яган, Малопургинский район;
- центральный пруд с. Шаркан, Шарканский район;
- городской пляж г. Можги;
- пруд с. Грахово, Граховский район;
- пляж на р.Чепца с. Дебесы, Дебесский район;
- пруд с. Балдейка, Кизнерский район.
Напомним, ранее «Комсомолка» проверила пляжи Ижевска и рядом с ним.
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