Коечный фонд Удмуртии для больных коронавирусом увеличат до 1 711 единиц

В Удмуртии выделили дополнительно 252 места для больных коронавирусом
Фото: Амир Закиров
В Удмуртии увеличат коечный фонд для больных коронавирусом с 1 459 до 1 711 мест. Как сообщает Минздрав республики, это связано с ростом заболеваемости.
С 1 июля дополнительные койки появятся в Завьяловской и Можгинской районных больницах. Там заработают 152 и 100 коек соответственно.
Сейчас же в Удмуртии полностью как ковид-центры работают три больницы: ГКБ №6, ГКБ №2 и Республиканская клиническая инфекционная больница. На данный момент занято 957 койко-мест, а свободно 502.
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