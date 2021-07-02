У больниц в Удмуртии появятся новые автомобили

Фото: mzur.ru

Еще 20 новых санитарных автомобилей получили больницы в Удмуртии. Об этом сообщает пресс служба Минздрава региона. Поступили 11 автомобилей ГАЗ-27527 («Соболь») и 9 автомобилей Lada Largus.

Машины будут доставлять пациентов в медорганизации, медработников до места жительства пациентов. Также будут доставлять лекарственные препараты и перевозки биологических материалов для исследований.

Три машины отправятся в Можгу, Две получат больницы Балезино, Глазова, Селтов и Шаркана, а по одной будут работать в Алнашской, Завьяловской, Каракулинской, Кезской, Кизнерской, Малопургинской, Сюмсинской и Ярской районных больницах.

В этом году в больницы республики обещают поставить всего 123 авто.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Случаев подделки сертификатов о вакцинации в Удмуртии не зарегистрировано

В Ижевске на пешеходном переходе сбили женщину и 3-летнюю девочку