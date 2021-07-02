Около миллиона рублей похитили у Ижевчанки дистанционным способом

Ижевчанка поверила в один из самых распространенных сейчас предлогов при совершении дистанционных мошенничеств Фото: Архив «КП» в Ижевске

46-летняя ижевчанка обратилась в полицию с заявлением. Мошенники дистанционным способом «выудили» у нее около миллиона рублей. Об этом сообщает пресс служба МВД России по Удмуртии.

Злоумышленники звонили женщине с номеров телефонов, дублировавших с помощью ip-телефонии номера московского региона, представлялись сотрудникам службы безопасности банка и имитировали работу «горячей линии».

Мошенники убедили ижевчанку в одобренном на ее имя кредите. Затем сообщили, что денежные средства нужно обналичить, иначе мошенники смогут воспользоваться денежными средствами.

По итогу женщина оформила 2 кредита под диктовку звонивших на общую сумму 1 050 000 рублей и перевела одиннадцатью переводами в ближайшем банкомате на продиктованные ей счета.

Спустя 5 дней она поняла, что стала жертвой преступления и потенциальным должником по кредитам, и обратилась в полицию.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранительные органы проводят мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

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