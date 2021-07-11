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Спорт11 июля 2021 10:36

Спортсменки из Удмуртии взяли серебро в парной гонке на первенстве России по велоспорту

Первое место взяли спортсменки из Санкт-Петербурга
Лада Иванова
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В гонке приняли участие 40 спортсменок

В гонке приняли участие 40 спортсменок

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Парная гонка среди девушек 15-16 лет завершилась 9 июля. Она походила в рамках Первенства России по велоспорту. Об этом сообщила пресс-служба минспорта Удмуртии.

Александра Данилова и Виктория Измайлова проехали дистанцию 25 км, они преодолевали ее в Завьяловском районе. По итогу девушки заняли второе место.

Первыми стали Анастасия Бек и Асия Сагдиева из Санкт-Петербурга, бронза досталась Марине Сычевой и Анне Обрезковой из Свердловской области.

Участие в гонке приняли 40 спортсменок.

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