Спортсменки из Удмуртии взяли серебро в парной гонке на первенстве России по велоспорту

В гонке приняли участие 40 спортсменок
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Парная гонка среди девушек 15-16 лет завершилась 9 июля. Она походила в рамках Первенства России по велоспорту. Об этом сообщила пресс-служба минспорта Удмуртии.
Александра Данилова и Виктория Измайлова проехали дистанцию 25 км, они преодолевали ее в Завьяловском районе. По итогу девушки заняли второе место.
Первыми стали Анастасия Бек и Асия Сагдиева из Санкт-Петербурга, бронза досталась Марине Сычевой и Анне Обрезковой из Свердловской области.
Участие в гонке приняли 40 спортсменок.
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