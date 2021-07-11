280 тысяч рублей похитили дистанционно у пенсионерки в Удмуртии

Звонившие убедили женщину перевести все имеющиеся на счетах деньги на «безопасные счета» Фото: Архив «КП» в Ижевске

62-летняя жительница Камбарки обратилась в полицию и сообщила, что у нее похитили деньги дистанционным способом. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

Звонили мошенники с нескольких номеров телефонов. Они представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. В результате, под предлогом защиты средств, звонившие убедили женщину перевести все имеющиеся на счетах деньги на «безопасные счета». Так, под диктовку звонивших, женщина перевела 280 000 рублей на указанные ей счета. Это оказались номера мобильных телефонов.

Лишь после того, как деньги были переведены, женщина поняла, что она попалась на удочку мошенников, и обратилась в полицию.

Сейчас следователем ОП «Камбарское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ – «мошенничество, совершенное в крупном размере».

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