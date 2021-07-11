Карта распространения коронавируса на 11 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

В Удмуртии коронавирусом заболели 138 человек Фото: Архив «КП» в Ижевске

По данным оперштаба на утро 11 июля, в Удмуртии коронавирусом заболели 138 человек. К сожалению, скончались три женщины. Им было 77 и двум по 85 лет. Также два мужчины тоже скончались в возрасте 46 и 70 лет.

Рассказываем о статистике по районам республики на сегодня:

Ижевск — 17 607

Глазов — 1 745

Воткинск — 1 5356

Можга — 2046

Сарапул — 1 394

Завьяловский район — 2011

Алнашский район — 667

Балезинский район — 704

Вавожский район — 321

Воткинский район — 409

Глазовский район — 383

Граховский район — 209

Дебесский район — 312

Игринский район — 845

Камбарский район — 323

Каракулинский район — 225

Кезский район — 421

Кизнерский район — 370

Киясовский район — 261

Красногорский район — 422

Малопургинский район — 516

Можгинский район — 399

Сарапульский район — 441

Селтинский район — 295

Сюмсинский район — 348

Увинский район — 1 185

Шарканский район — 591

Юкаменский район — 352

Якшур-Бодьинский район — 517

Ярский район — 301

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