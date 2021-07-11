Карта распространения коронавируса на 11 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

В Удмуртии коронавирусом заболели 138 человек
Фото: Архив «КП» в Ижевске
По данным оперштаба на утро 11 июля, в Удмуртии коронавирусом заболели 138 человек. К сожалению, скончались три женщины. Им было 77 и двум по 85 лет. Также два мужчины тоже скончались в возрасте 46 и 70 лет.
Рассказываем о статистике по районам республики на сегодня:
Ижевск — 17 607
Глазов — 1 745
Воткинск — 1 5356
Можга — 2046
Сарапул — 1 394
Завьяловский район — 2011
Алнашский район — 667
Балезинский район — 704
Вавожский район — 321
Воткинский район — 409
Глазовский район — 383
Граховский район — 209
Дебесский район — 312
Игринский район — 845
Камбарский район — 323
Каракулинский район — 225
Кезский район — 421
Кизнерский район — 370
Киясовский район — 261
Красногорский район — 422
Малопургинский район — 516
Можгинский район — 399
Сарапульский район — 441
Селтинский район — 295
Сюмсинский район — 348
Увинский район — 1 185
Шарканский район — 591
Юкаменский район — 352
Якшур-Бодьинский район — 517
Ярский район — 301
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