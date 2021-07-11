Видео: 10 человек пострадали в ДТП с молоковозом, грузовиком и двумя автомобилями в Удмуртии

Пострадало 10 человек Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

11 июля, в 12:11 несколько машин попали в ДТП В Можгинском районе Удмуртии, около деревни Большие Сибы. Об это сообщила пресс-служба МЧС Удмуртии.

Произошло столкновение грузового автомобиля "Volvo", двух легковых автомобилей " Renault Duster" и "Chevrolet Aveo" и молоковоза "Камал».

По предварительным данным, водителя грузового автомобиля укусила пчела Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В результате ДТП пострадало 10 человек: водитель молоковоза, водитель и пассажир автомобиля "Renault", также водитель и четыре пассажира автомобиля "Chevrolet", в том числе дети 2010, 2012 и 2020 года рождения. Двое мужчин оказались от госпитализации.

«Силами пожарно-спасательной части 22 проведены работы по деблокированию водителя молоковоза. Водитель грузовика «Вольво» не пострадал», – уточняется в сообщении.

Молоковоз перевернулся, но проведены работы по деблокированию водителя Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Причиной ДТП могла стать маленькая пчела. Но как связано маленькое насекомое с крупным ДТП?

«По предварительным данным, водителя грузового автомобиля укусила пчела, он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями», – сообщила пресс-служба МВД России по Удмуртии.

На месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции. «Комсомолка» продолжает следить за обновлением информации.

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