Экс-начальник отдела культуры Индустриального района Ольга Поваренкина скончалась в Ижевске

Прощание с Ольгой Поваренкиной состоится 13 июля в Ижевске

9 июля ушла из жизни Ольга Поваренкина, которая долгое время занимала должность начальника отдела культуры Индустриального района Ижевска. Как сообщают её близкие, женщина была талантливым руководителем и внимательным человеком.

«Она была идейным вдохновителем и организатором таких мероприятий, как «Рыжий фестиваль», ставший по прошествии лет общегородским, «Зори отечества», «Белый фестиваль» и многие другие», — говорится в некрологе.

Прощание состоится сегодня, 13 июля, в 12:30 в Храме Казанской иконы Божией (ул. Карла Маркса, 220).

Редакция выражает соболезнования родным и близким Ольги Сергеевны.