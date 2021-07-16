2 191 житель Удмуртии пострадал от укусов животных за половину 2021 года

В Удмуртии выявили пять случаев бешенства за 2021 год Фото: Архив КП

За шесть месяцев 2021 года от укусов животных пострадал 2 191 житель Удмуртии. Как сообщают в Управлении Роспотребнадзора по республике, этот показатель ниже на 3,9%, чем за аналогичный период в 2020-м.

Чаще животные нападали в Шарканском, Алнашском, Вавожском, Глазовском, Завьяловском, Камбарском, Каракулинском, Кизнерском, Киясовском, Красногорском, Сюмсинском, Увинском, Юкаменском и Якшур-Бодьинском районах.

В этом году в Удмуртии зарегистрировали пять случаев бешенства среди животных: в Завьяловском, Каракулинском, Кизнерском, Сарапульском районах и в Ижевске. Всем пострадавшим назначили полный курс вакцинации.

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